Корея и КНДР обсудят подачу совместной заявки на проведение Олимпиады-2032

Представители Кореи и КНДР в пятницу обсудят вопрос подачи совместной заявки на проведение Олимпийских игр 2032 года. Как сообщает официальный сайт министерства национального объединения Кореи, встреча состоится в приграничном городе Кэсон на уровне министерств спорта.

Помимо возможности подать заявку на Игры-2032 на встрече будут обсуждаться вопросы формирования единой сборной Кореи на Олимпиаду-2020, а также другие нюансы сотрудничества стран в спортивной сфере. В обеих странах ранее заявляли, что видят в спорте возможность налаживания отношений между государствами.