Грац не будет бороться за проведение Олимпиады-2026

Австрийский Грац не будет претендовать на проведение Олимпиады-2026, сообщает Reuters со ссылкой на Австрийский олимпийский комитет. Заявка не получила должной поддержки от министерства спорта и регионального правительства.

"С тяжелым сердцем Австрийский олимпийский комитет отказался от идеи подачи заявки Граца на Олимпиаду-2026", - говорится в заявлении комитета.

Таким образом, в гонке за право проведения игр остались Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония) и совместная заявка Кортина-д'Ампеццо, Турина и Милана (Италия).