16:50 | ОЛИМПИАДА

Филип Крейвен извинился перед Томасом Бахом за критику в его адрес

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен направил главе МОК Томасу Баху письмо с извинениями за критику в его адрес в телефонном разговоре с пранкером. Ранее стало известно, что в ходе беседы с пранкером, который представился членом совета учредителей ВАДА Эдвином Мозесом, Крейвен критически высказался о деятельности президента МОК.

– Сэр Филип в письменной форме принес извинения Баху, которые были приняты, – сообщает Inside the games.

По информации портала, глава МПК в телефонном разговоре утверждал, что Бах собрал вокруг себя слабую команду специалистов, которая его боится.

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