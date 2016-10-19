Филип Крейвен извинился перед Томасом Бахом за критику в его адрес

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен направил главе МОК Томасу Баху письмо с извинениями за критику в его адрес в телефонном разговоре с пранкером. Ранее стало известно, что в ходе беседы с пранкером, который представился членом совета учредителей ВАДА Эдвином Мозесом, Крейвен критически высказался о деятельности президента МОК.



– Сэр Филип в письменной форме принес извинения Баху, которые были приняты, – сообщает Inside the games.



По информации портала, глава МПК в телефонном разговоре утверждал, что Бах собрал вокруг себя слабую команду специалистов, которая его боится.