Александр Жуков: "Казань, Сочи и Петербург могут претендовать на проведение Олимпиады в будущем"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Казань, Сочи и Санкт-Петербург могут в будущем претендовать на проведение Олимпийских игр. Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство страны готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге.

– В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры, – это Казань, Сочи, Санкт– Петербург. Они вполне могли бы претендовать, – приводит ТАСС слова Жукова. – У нас есть хороший опыт проведения игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне.