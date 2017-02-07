16:09 7 февраля | ОЛИМПИАДА

Александр Жуков: "Казань, Сочи и Петербург могут претендовать на проведение Олимпиады в будущем"

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Казань, Сочи и Санкт-Петербург могут в будущем претендовать на проведение Олимпийских игр. Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство страны готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге.

– В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры, – это Казань, Сочи, Санкт– Петербург. Они вполне могли бы претендовать, – приводит ТАСС слова Жукова. – У нас есть хороший опыт проведения игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4003256

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