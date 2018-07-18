Роман Керов - о смешанных состязаниях на Олимпиаде: "Хитрый турнир получается"

Старший тренер женской сборной России по прыжкам с трамплина Роман Керов прокомментировал включение смешанного командного турнира в программу Олимпиады-2022. МОК сегодня объявил о включении шести новых дисциплин в программу Игр-2022, включая смешанный командный турнир по прыжкам с трамплина.
- Новость хорошая, но двоякая в некотором смысле, - цитирует "Р-Спорт" Керова. – У некоторых сборных женщин нет сильных, но мужчины такие, что попробуй обыграй. Хитрый турнир получается. Прогнозировать что-то сложно сейчас, это вообще дело неблагодарное. Но время есть, будем работать. Потому что есть два лидера – Аввакумова и Климов, а если к ним добавить два средних спортсмена – это не борьба, нужно все четыре сильных спортсмена.
Лучше было бы ввести женский командный турнир, четыре сильных спортсменки мало у кого есть, как у нас. Но бороться будем, девчонки этой новости обрадуются.
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https://rsport.ria.ru/cross_country/20180718/1139498505.html