Сергей Поздеев выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФГСР

Первый вице-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Сергей Поздеев будет баллотироваться на пост главы организации. Об этом стало известно в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встрече инициативной группы членов Президиума ФГСР.

– Мои амбиции в гребном спорте заканчивались на водных дорожках, – приводит официальный сайт ФГСР слова Поздеева. – Настойчивое подведение спортивных друзей к решению дать согласие на выдвижение на выборы президента наталкивается на мои личные отношения с президентом федерации Вениамином Бутом, приведшим меня четыре года назад в президиум вопреки иным высоким мнениям.

За четыре года так и не наметилась система преемственных отношений взрослой и молодежных команд, не выработана единая методика подготовки резерва, не сформулированы принципы обучения новичков гребному делу. Без классной взрослой сборной, завоевывающей призы на международной арене, не будет притока в спортивные школы.

Двуединая задача должна решаться выстраиванием отношений с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ в вопросах подготовки сборных команд и установлением контактов с региональными органами исполнительной государственной власти в теме развития гребного спорта на местах.

Отчетно-выборная конференции ФГСР состоится 12 ноября. Отметим, что до сегодняшнего дня единственным кандидатом на пост главы организации был действующий президент федерации Вениамин Бут.