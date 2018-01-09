Стефан Петерансель: "Не ожидал, что так рано окажусь лидером "Дакара"

Француз Стефан Петерансель признался, что не ожидал лидерства на "Дакаре"-2018 уже после трех этапов. По словам 13-кратного победителя ралли-рейда, пока рано говорить о претензиях на победу в этом году.

– Я как-то рановато оказался во главе общего зачета автомобилей, – цитирует AFP Петеранселя. – Обычно я на этой стадии вообще не думаю о зачете. Впрочем, ничего плохого в этом нет. У нас хорошая позиция. Нам нужно быть как можно стабильнее. Важно просто работать в своем режиме.