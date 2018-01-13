Карлос Сайнс: "Пять дней песка подряд - это слишком много"

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс считает программу "Дакара"-2018 довольно сложной. По его словам, слишком много спецучастков проложено по дюнам, из-за чего ралли-рейд уже лишился ряда пилотов, которые получили травмы.

– Это не самый лучший для меня тип ландшафта, – цитирует Motorsport Сайнса. – Слишком много песка. Это было не очень интересно. Хорошо бы внести разнообразие. Пять дней песка подряд – это много. Моя борьба с Петеранселем? Команда просит, чтобы я был аккуратен и сохранял машину в целости в конце этапов. Согласен ли я на второе место? Этого я не говорил. Лишь отметил, что должен сохранять машину в целости.