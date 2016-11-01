23:50 1 ноября | АВТО / МОТО — Ралли

"Фольксваген" намерен уйти из ралли

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Четырехкратный обладатель Кубка конструкторов в WRC "Фольксваген" может покинуть раллийный чемпионат после окончания нынешнего сезона. Как сообщает Autosport, в Вольфсбурге прошло заседание совета директоров автоконцерна, где было принято соответствующее решение. После "Ралли Австралии" (17 – 20 ноября) об этом будет объявлено официально. Отметим, что за "Фольксваген" выступает четырехкратный чемпион мира Себастьен Ожье.

Ранее стало известно, что "Ауди" также по экономическим соображениям отказалась от участия в самой известной гоночной серии на выносливость – WEC.

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