Экипаж Сотникова выиграл первый этап "Шелкового пути" в зачете грузовиков

Экипаж российского гонщика "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова стал победителем первого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

21 июля Сотников преодолел спецучасток протяженностью 311 километров со стартом и финишем в Астрахани за 3 часа 59 минут 47 секунд. Второе место занял белорус Сергей Вязович из МАЗ-СПОРТавто, уступивший 5 минут 59 секунд. Тройку замкнул партнер Сотникова по команде и соотечественник Андрей Каргинов (отставание – 9 минут 23 секунды).

Второй этап между Астраханью и Элистой со спецучастком 311 км пройдет 22 июля.