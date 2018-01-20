Эдуард Николаев: "На 13-м этапе "Дакара" мы выжали все что можно из экипажа и автомобиля"

Российский гонщик "КАМАЗа" Эдуард Николаев после 13-го этапа ралли-марафона "Дакар-2018" отметил, что вторая часть маршрута была извилистой и требовала множества переключений. Он также добавил, что его команда выжала все что можно из экипажа и из автомобиля.

– Очень тяжелый доп. В первой части маршрута у нас под финиш вышло из строя сцепление. И переключались передачи только с помощью перегазовки, – приводит пресс-служба "КАМАЗа" слова Николаева. – А вторая часть была извилистой и требовала множества переключений. Это было нечто! Очень устали. 14 часов практически в автомобиле провели, приехали очень поздно. Думали, что будет просто извилистый доп в стиле WRC, но последние 30 километров завели в какие-то ущелья, горы, камни, триал.. Если там кто-то колесо пробьет, то там будет пробка. Многие могут приехать только к утру. Дакар очень интересный. Мы сегодня выжали все что можно и из экипажа, и из автомобиля.

Отметим, что экипаж Николаева преодолел дистанцию 929 километров за 5 часов 59 минут 2 секунды. Вторым стал экипаж "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева, уступивший победителю 50 секунд.

В общем зачете уверенно лидирует экипаж Николаева, опережая ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты 59 секунд.