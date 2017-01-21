Дмитрий Сотников: "С "КАМАЗом" всем сложно именно как с командой"

Россиянин Дмитрий Сотников, занявший второе место на ралли-марафоне "Дакар"-2017, отметил, что команда "КАМАЗ-мастер" оказывает серьезное психологическое давление на соперников. Пилот "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев одержал победу на "Дакаре"-2017 в категории грузовиков, а его коллега по команде Сотников стал вторым. С 2000 года команда "КАМАЗ-мастер" победила на "Дакаре" уже в 13-й раз.

- По ходу гонки кто-то из нас выпадает, но если не один, то другой приезжает в лидерах, что раздражало всех соперников, - цитирует "Р-Спорт" Сотникова. - Борьба была постоянная, постоянно в лидерах "КАМАЗ", да еще и не один! Это все очень сильно влияет на соперников. Этот фактор играет очень большую роль. С нами всем сложно именно как с командой, потому что всегда помогаем друг другу, да и едем примерно в похожем темпе.