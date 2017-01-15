Александр Иванютин: "Перед "Дакаром" у меня были всего 2 ралли рейда, на втором я сломал ногу"

Россиянин Александр Иванютин посетовал на нехватку опыта участия в ралли-рейдах. На завершившемся накануне "Дакаре"-2017 он занял 32-е место в классе мотоциклов. Еще одна представительница России Анастасия Нифонтова стала 75-й.

- Для меня это первая гонка такого плана. И до этого подготовка у меня была не очень хорошая, - цитирует ТАСС Иванютина. - Перед "Дакаром" я участвовал всего в двух ралли-рейдах, на втором из которых я сломал ногу.

Сначала было тяжело из-за того, что я не привык к мотоциклу, у меня не было тренировок, также как и у Анастасии. Но по ходу гонки я стал привыкать, и результат с каждым днем становился все лучше и лучше. В целом я доволен. Главное, что все прошло без падений и травм.