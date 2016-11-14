11:04 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Самбо

Сергей Елисеев: "Сборная России перевыполнила задачу на чемпионате мира"

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Президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев остался доволен выступлением россиян на чемпионате мира в Софии. Сборная России в боевом самбо завоевала девять золотых медалей, в спортивном - шесть, в женском - четыре.

- Задачу, поставленную на чемпионат мира, команды выполнили и перевыполнили, - цитирует ТАСС Елисеева. - Честно говоря, мы не ждали такого результата от представителей боевого самбо, тем более что в этом году соперников в каждой весовой категории было куда больше, чем еще год назад на чемпионате мира в Касабланке.

Сомневаюсь, что повторим рекорд в боевом самбо через год. Но мы будем стараться выступить дома как можно достойнее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3780673

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