Российские самбисты не получили визы, так как их не было в списке участников чемпионата Европы

Несколько российских самбистов не получили визы для въезда в Грецию, поскольку их не было в списке участников чемпионата Европы в Афинах, сообщает "Р-Спорт". Ранее стало известно что трем спортсменам, судье и массажисту команды отказали в предоставлении виз, и сборная России улетела в усеченном составе.

- Этот список предоставлен генеральным секретариатом по спорту, - рассказал представитель посольства. - Имен этих спортсменов в нем не было, и поэтому консульство не могло выдать им визу.

Чемпионат Европы пройдет 18-20 мая.