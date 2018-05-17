13:40 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Самбо

Российские самбисты не получили визы, так как их не было в списке участников чемпионата Европы

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Несколько российских самбистов не получили визы для въезда в Грецию, поскольку их не было в списке участников чемпионата Европы в Афинах, сообщает "Р-Спорт". Ранее стало известно что трем спортсменам, судье и массажисту команды отказали в предоставлении виз, и сборная России улетела в усеченном составе.

- Этот список предоставлен генеральным секретариатом по спорту, - рассказал представитель посольства. - Имен этих спортсменов в нем не было, и поэтому консульство не могло выдать им визу.

Чемпионат Европы пройдет 18-20 мая.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/others/20180517/1137016772.html

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