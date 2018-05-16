Трех российских самбистов не пустили в Грецию на чемпионат Европы. Фото "СЭ"

Сегодня, 16 мая, сборная России вылетела на чемпионат Европы не полным составом, информирует пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Генеральное Консульство Греции в Москве отказало в визе: судье Н. Малышеву, массажисту сборной А. Воронову и 3 боевым самбистам – Мухтару Гамзаеву (57 кг), Эжеру Енчинову (62 кг) и Дмитрию Самойлову (82 кг).

Причиной отказа, по мнению греческой стороны, стало – "недостаточность информации для планируемой поездки и проживания на территории Греции и Шенгена". Однако запроса по дополнительным документам в федерацию не поступало.

Как выяснилось за два дня до отлета, Министерство спорта Греции, по непонятной причине, не внесло в списки данных членов сборной России.

Оперативно найти замену удалось в двух весовых категориях боевого самбо. В весе 57 кг Россию представит Родион Асканаков, а в 62 кг - Александр Нестеров.

Чемпионат Европы пройдет в Афинах с 18 по 20 мая. ​