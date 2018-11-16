Памятник основателям самбо заложен в Москве

Торжественная церемония закладки памятника основателям национального вида спорта самбо (самооборона без оружия) состоялась на Аллее славы в Лужниках, информирует "РИА Новости".

Данное решение было принято Российским военно-историческим обществом и Всероссийской федерацией самбо (ВФС). Установка памятника запланирована на 2019 год. Основателями самбо являются Виктор Спиридонов, Василий Ощепков и Анатолий Харлампиев.

Закладка памятника прошла в рамках празднования Всероссийского дня самбо, отмечаемого 16 ноября, и 80-летия вида спорта. В пятницу соревнования и показательные выступления пройдут в спортивных школах, клубах и секциях в 100 городах России.