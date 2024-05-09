Восемь российских самбистов выиграли золотые медали в первый день чемпионата Европы
Сборная России завоевала восемь золотых медалей в первый день чемпионата Европы, который проходит в Нови-Саде (Сербия).
Чемпионами Европы по спортивному самбо стали Юлия Молчанова в весовой категории до 50 кг, Алена Алехина (до 59 кг), Илья Затылкин (до 79 кг), Юлия Задворнова (до 72 кг). В боевом самбо золото выиграли Вера Лоткова (до 50 кг), Ай-Херел Хертек (до 58 кг), София Истомина (до 65 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг).
Турнир завершится 12 мая. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации самбо.
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11 ноя 2023 17:46
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