Автобус с украинскими самбистами перевернулся по пути на юниорский ЧМ

Автобус, в котором находились около 40 украинских самбистов и тренеров, попал в ДТП по пути на юниорский чемпионат мира, который пройдет в сербском Нови-Сад, сообщает портал strana.ua. Инцидент произошел вечером 11 октября.
Авария произошла на повороте – автобус занесло, после чего он перевернулся на правый бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса. Пять спортсменов получили ушибы и ссадины, им была оказана помощь на месте.
Юниорский чемпионат мира пройдет с 12 по 16 октября.
Дополнительная информация
https://strana.ua/news/98195-avtobus-cbornoj-ukrainy-po-sambo-vyletel-s-dorohi-po-puti-na-chempionat-mira-v-serbii.html