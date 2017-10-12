Автобус с украинскими самбистами перевернулся по пути на юниорский ЧМ

Автобус, в котором находились около 40 украинских самбистов и тренеров, попал в ДТП по пути на юниорский чемпионат мира, который пройдет в сербском Нови-Сад, сообщает портал strana.ua. Инцидент произошел вечером 11 октября.

Авария произошла на повороте – автобус занесло, после чего он перевернулся на правый бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса. Пять спортсменов получили ушибы и ссадины, им была оказана помощь на месте.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 12 по 16 октября.