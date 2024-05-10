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Самбисты из России заняли первое место в общем зачете чемпионата Европы-2024

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Сборная России по самбо заняла первое место в общем зачете чемпионата Европы 2024 года, который прошел в Нови-Саде (Сербия).

В пятницу, 10 мая, российские спортсмены завоевали 5 золотых медалей во второй день соревнований. Чемпионами Европы стали Анастасия Луканина (до 54 кг), Анастасия Гончарова (до 65 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Роман Желтов (свыше 98 кг) и Магомед Гасанов (до 98 кг, боевое самбо).

При этом серебряные медали завоевали Иван Ложкин (до 79 кг, боевое самбо) и Алена Прокопенко (до 80 кг), а бронзовые — Антон Суровцев (до 88 кг), Нина Сердюк (до 59 кг), Яна Полякова (до 72 кг) и Александр Донцов (до 64 кг, боевое самбо).

В общей сложности самбисты из России стали обладателями 13 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград соревнований.

Второе место в общем зачете заняли украинские спортсмены (5-4-4), а тройку лучших замкнули самбисты из Румынии (2-3-2).

На чемпионате Европы-2024 россияне выступали под флагом Международной федерации самбо.

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