16:39 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Наталья Рагозина: "Емельяненко и "Ахмат" должны встретиться и обсудить разногласия"

0
0
0

Бывшая абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина высказала мнение, что президент Союза ММА России и известный боец Федор Емельяненко и представители грозненского клуба "Ахмат" должны встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. На мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, которые были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его сыновья (10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам) победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.

Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию ребят, так и психологическому.

– Я считаю, что нужно остановиться и не поливать оппонентов словесной грязью, – цитирует ТАСС Рагозину. – Пригласите Федора, сядьте и обсудите все разногласия, иного выхода разрешить противоречие нет. Я считаю, что существует регламент, который не так просто создали, и нарушать его неправильно. В каждом виде спорта в целом и единоборств в частности есть правила, их нарушать нельзя.

Опрос

Кто прав – Кадыров или Емельяненко?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3683090

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ