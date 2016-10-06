Наталья Рагозина: "Емельяненко и "Ахмат" должны встретиться и обсудить разногласия"

Бывшая абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина высказала мнение, что президент Союза ММА России и известный боец Федор Емельяненко и представители грозненского клуба "Ахмат" должны встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. На мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, которые были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его сыновья (10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам) победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.

Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию ребят, так и психологическому.

– Я считаю, что нужно остановиться и не поливать оппонентов словесной грязью, – цитирует ТАСС Рагозину. – Пригласите Федора, сядьте и обсудите все разногласия, иного выхода разрешить противоречие нет. Я считаю, что существует регламент, который не так просто создали, и нарушать его неправильно. В каждом виде спорта в целом и единоборств в частности есть правила, их нарушать нельзя.