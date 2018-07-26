Волков вызвал Льюиса на бой в рамках турнира UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Волков в Твиттере заявил о желании выступить на турнире UFC в Москве, который состоится 15 сентября. По мнению спортсмена, его единственным шансом на попадание в кард этого вечера является бой против Деррика Льюиса.

"Похоже, что мой единственный шанс выступить на турнире UFC в России – вызвать на бой Льюиса. Деррик, что скажешь?", – написал Волков.

В активе Волкова 4 победы в 4 боях в UFC. Льюис провел в промоушене 13 поединков, одержав в них 10 побед и потерпе 3 поражения.