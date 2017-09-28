Виталий Минаков: "За много времени я впервые увидел Емельяненко в такой форме"

Известный российский боец ММА Виталий Минаков после победы Александра Емельяненко над Джеронимо Дос Сантосом в интервью "СЭ" отметил, что россиянин находится в отличной форме. Российский боец одержал победу нокаутом в своем первом бое после возвращения на ринг.
– 3,5 года без боев в ММА – огромное количество времени?
– Смотря в каком возрасте. В случае Александра – это громадный перерыв, просто пропасть без практики. В 20 лет гораздо проще восстановиться и набрать кондиции, а в 36 это сделать крайне сложно.
– На ваш взгляд, Александр действительно в отличной форме?
– Я сидел у экрана и удивлялся. За много времени я впервые увидел Сашу в такой форме. Александр сбросил минимум 10 кг. Минимум! Это громадный труд. По нему видно, что он проделал очень большой объем работы в зале. Также показательны его заряженность и движения. Мне он очень понравился, даже несмотря на то, что бой получится скоротечным. Хотя, уверен, он показал бы хороший бой, если бы он продолжился дольше 35 секунд. (Андрей СИЗЯКИН)