Виталий Минаков: "Нурмагомедов находится в прекрасном состоянии"

Боец ММА Виталий Минаков отметил, что у российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова хорошая физическая форма в преддверии боя с Эдсоном Барбозой. Он подчеркнул, что не сомневается в прекрасном состоянии и в качестве подготовки Нурмагомедова.

– Я много слышал про Барбозу, но никогда не видел. Что касается формы Хабиба, то он всегда проводит очень хороший тренировочный лагерь, делает громаднейший объем работы, – подчеркнул Минаков. – И судя по тому, в какой он физической форме на тех немногочисленных фотографиях, которые мы видим в соцсетях, можно понять, что он в прекрасном состоянии, несмотря на то, что согнал громадное количество килограмм. Я не сомневаюсь в качестве его подготовки. Вопрос в другом – получится ли реализовать в бою все то, что он нарабатывал. А в плане кондиций он всегда очень грамотно подходит к подготовке. То, что случилось в прошлый раз, это здоровье – оно тоже имеет свой предел.

– То есть происшествие со сгонкой веса – недоразумение?

– Произошел сбой. Когда ты делаешь какую-то работу из раза в раз, она проверена и получается, рано или поздно организм отказывает. Хабиб делал ту же подготовку, что и всегда, но организм в какой-то момент времени перегрузился и не справился. Он же не металлический, мы же не роботы. А так, думаю, конечно, сделаны выводы с учетом того, что уже были проблемы со здоровьем. Верю, что в этот раз все должно быть хорошо. Мы уже видим, что в плане сгонки веса у Хабиба все нормально, он и сам это комментирует.

– Времени, кажется, было достаточно, чтобы с того несостоявшегося боя восстановиться в полной мере?

– Я не нахожусь с Хабибом, не могу сказать компетентно, как он восстанавливается и что кушает, сколько спит. Но, судя по тому, что вижу в интернете и что слышу от его близких, лагерь складывается по плану, все хорошо. (Елена СОБОЛЬ)