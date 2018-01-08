Тренер Макгрегора: "Буду настаивать на том, чтобы Конор вернулся в MMA"

Тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана подчеркнул, что спортсмена ждет большой год. Он также добавил, что будет настаивать на том, чтобы ирландец вернулся в MMA.

– Рад, что Конор возобновил регулярные тренировки. В его жизни произошло много событий, но, похоже, он переключает внимание на спорт, – приводит BBC слова Каваны. – Думаю, нас ждет большой год. Пока не знаю, что именно нас ждет, но план составляется.

Я буду настаивать на том, чтобы он вернулся в MMA. Боксерский опыт – это хорошо, но MMA – моя страсть. Если мне удастся оказать влияние на Конора, то в этом году он выйдет в октагон.

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