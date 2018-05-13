11:02 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Роналду может стать секундантом Нурмагомедова в одном из боев

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что спросит у форварда "Реала" Криштиану Роналду о возможности стать секундантом бойца на каком-либо из будущих поединков. По словам Нурмагомедова, при определенных обстоятельствах это возможно.

– Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом, – цитирует ТАСС Нурмагомедова. – Думаю, что если у них будет межсезонье – то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то, боюсь, что не получится.

29-летний Нурмагомедов в начале апреля победил американца Эла Яквинту​ в поединке в Нью-Йорке и стал чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 26 побед и ни одного поражения в ММА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5195354

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сергей Барнаулец

Если у будущего соперника Хабиба вместо колокольчиков или головы будет футбольный мяч, то тогда, может, Роналду и согласится.

11:31

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