Рикардо Майорга: "Если бы Макгрегор и Мейвезер провели бой по правилам ММА, Флойд бы проиграл"

Знаменитый никарагуанский боксер Рикардо Майорга, побывавший в редакции "СЭ", отметил, что если бы чемпион UFC Конор Макгрегор провел бой с боксером Флойдом Мейвезером по правилам ММА, то американец бы проиграл. Он также назвал результат поединка между спортсменами по правилам бокса логичным. Тогда Мейвезер победил техническим нокаутом.

– Что думаете о недавней встрече Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора?

– Результат логичный, – сказал Майорга. – Конечно, Макгрегор в боксерском поединке слабее. Если бы было наоборот, то проиграл бы Мейвезер.

Сегодня стало известно, что Макгрегор хочет провести поединок с Мейвезером по правилам ММА.

Напомним, американец выиграл все 50 боев в карьере, ирландец провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев три поражения.