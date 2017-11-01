Макгрегор вызвал Мейвезера на бой по правилам MMA

Чемпион UFC Конор Макгрегор хочет провести бой с американским боксером Флойдом Мейвезером. Поединок может пройти по правилам MMA. Напомним, летом этого года они выходили друг против друга на ринг по правилам бокса. Тогда победу одержал Мейвезер техническим нокаутом.

- Мейвезер говорил о следующем бое в ММА, - цитирует BoxingScene Макгрегора. - Это он сказал перед боем. Я хочу позвать сюда боксера. Я вошел в его мир и устроил шоу для моих болельщиков. Теперь очередь Мейвезера войти в мой мир. Возможно, наш реванш с ним пройдет по по правилам ММА, как он и говорил ранее.

Может быть, мы сможем провести бой с Малиньяджи. Как они вели себя со мной перед боем, я просто не мог в это поверить. Я единственный в истории UFC чемпион в двух весовых категориях одновременно, а они вели себя, как будто я новичок, который первый день в этом деле. Я бы придушил любого из них, я хочу, чтобы кто-нибудь из них пришел в ММА.

Напомним, что за последний бой с Макгрегором Мейвезер заработал порядка 350 миллионов долларов. Эта победа стала для него 50-й в 50 поединках. Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев три поражения.