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Радмир Габдуллин: "Митрион мог заболеть из-за чрезмерного волнения перед боем с Емельяненко"

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Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказал мнение, что проблемы с почками у Мэтта Митриона могли появиться из-за стресса перед боем с Федором Емельяненко. Поединок между Митрионом и Емельяненко должен был пройти в субботу в американском Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу из-за камней в почках.

 
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Мэтт МИТРИОН.Камни против Федора: почему отменили супербой Емельяненко

– Все ждали этого боя, переживали, но в жизни всякое бывает, – цитирует "Р-Спорт" Габдуллина. – Митрион мог перенервничать, все-таки он готовился не к рядовому бою, а к бою с Федором Емельяненко, а это – всегда стресс, чрезмерное волнение и сумасшедшая психологическая нагрузка. Может, на фоне стресса у него все это и пошло. Как говорят, дело в камнях в почках. Зато свой бой выиграл Анатолий Токов, чему мы рады и горды. Своей победой он принес праздник нашей стране.

Конечно, отмена боя – это определенная психологическая нагрузка, но Федор – сильный человек, он справится с этой ситуацией, и все хорошо будет. Мы же все прекрасно знаем, что с Федора можно брать пример во всем: и в том, как он ведет бой, и как готовится к нему, и как ведет себя, когда бой срывается. Он все правильно принимает и делает правильные выводы.

Теперь будем ждать, все зависит от восстановления Митриона, какой диагноз ему поставят, как лечить будут. И от менеджмента Bellator, какие они сроки подберут, их еще нужно согласовать с Федором.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //
Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //
Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов //
Лаваль может стать следующим соперником Емельяненко

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170219/1116560076.html

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