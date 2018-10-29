Президент Кыргызстана встретился с Хабибом и поздравил его с победой над Конором

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Политик поздравил спортсмена с победой над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

- Нас всегда хорошо встречали на всех уровнях Кыргызстана. Сооронбай Шарипович Жээнбеков поздравил с победой над Макгрегором на UFC 229. Беседа была очень полезной, плодотворной, - написал в своем Инстаграме отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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