22:36 29 октября | Единоборства / ММА — ММА

Президент Кыргызстана встретился с Хабибом и поздравил его с победой над Конором

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Политик поздравил спортсмена с победой над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

- Нас всегда хорошо встречали на всех уровнях Кыргызстана. Сооронбай Шарипович Жээнбеков поздравил с победой над Макгрегором на UFC 229. Беседа была очень полезной, плодотворной, - написал в своем Инстаграме отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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