Постановление об освобождении Александра Емельяненко вступит в силу 28 октября

Помощник председателя Борисоглебского городского суда Воронежской области Виктор Лысенко подчеркнул, что постановление об освобождении из колонии россиянина Александра Емельяненко действительно было подписано. По его словам, оно вступает в силу завтра, 28 октября.

Ранее сообщалось, что срок бойца заменен на исправительные работы. Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

– 17 октября было вынесено постановление о смягчении наказания для Емельяненко Александра Владимировича, – приводит "Лайф" слова Лысенко. – Оно вступает в законную силу 28 октября, то есть завтра. Как только оно вступит в законную силу, оно будет обращено к исполнению в исправительную колонию № 9.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

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