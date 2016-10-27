Постановление об освобождении Александра Емельяненко вступит в силу 28 октября

Помощник председателя Борисоглебского городского суда Воронежской области Виктор Лысенко подчеркнул, что постановление об освобождении из колонии россиянина Александра Емельяненко действительно было подписано. По его словам, оно вступает в силу завтра, 28 октября.
Ранее сообщалось, что срок бойца заменен на исправительные работы. Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.
– 17 октября было вынесено постановление о смягчении наказания для Емельяненко Александра Владимировича, – приводит "Лайф" слова Лысенко. – Оно вступает в законную силу 28 октября, то есть завтра. Как только оно вступит в законную силу, оно будет обращено к исполнению в исправительную колонию № 9.
Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.
Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии //
Александр Емельяненко может провести бой уже в этом году//
Адвокат Александра Емельяненко подтвердил, что суд вынес решение об освобождении спортсмена//
Потерпевшая не будет оспаривать решение об условно-досрочном освобождении Емельяненко//
Емельяненко заменили тюремный срок исправительными работами
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/922915/sud_postanovlieniie_ob_osvobozhdienii_iemielianienko_po_udo_vstupit_v_silu_28_oktiabria