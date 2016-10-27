Емельяненко заменили тюремный срок исправительными работами

Россиянин Александр Емельяненко после условно-досрочного освобождения из колонии будет два года проходить исправительные работы. Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

– Суд постановил заменить Емельяненко не отбытую часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы сроком на 2 года 23 дня, – приводит "Р-Спорт" слова представителя суда Воронежской области.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии //

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Адвокат Александра Емельяненко подтвердил, что суд вынес решение об освобождении спортсмена//

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