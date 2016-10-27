Потерпевшая не будет оспаривать решение об условно-досрочном освобождении Емельяненко

Адвокат потерпевшей от действий бойца Александра Емельяненко Александр Карабанов не видит проблем в условно-досрочном освобождении спортсмена. По его словам, данное решение суда оспариваться не будет, и в скором времени мы сможем вновь увидеть бойца на ринге.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

– Александр фактически еще не на свободе, – сказал Карабанов. – Сегодня было вынесено решение об удовлетворении ходатайства об его условно-досрочном освобождении. Сейчас идет процедурная часть, и в скором времени он окажется дома. Я представляю интересы потерпевшей стороны, и у нас есть договоренность, что в ближайшее время мы решение об условно-досрочном освобождении Александра оспаривать не будем. Конечно, если Емельяненко будет себя нормально вести.

Лично у меня с Александром очень много общих знакомых, и все его характеризовали как нормального, вменяемого человека. Но на фоне его постоянных травм, вкупе с чрезмерным употреблением алкоголя, он теряет самоконтроль. Если он извлек уроки из этой ситуации, а она была очень серьезной, то, думаю, в ближайшее время мы сможем вновь увидеть хорошего спортсмена на ринге. По крайней мере, я на это надеюсь. (Сергей ФИШ)

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