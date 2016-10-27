Александр Емельяненко может провести бой уже в этом году

Менеджер бойца Александра Емельяненко Олег Раевский подчеркнул, боец может провести поединок в 2016 году. Ранее сообщалось, что спортсмен условно-досрочно освобожден из колонии.

- Конечно, я слышал эту новость, - приводит ТАСС слова Раевского. - Наши договоренности с Александром сохраняются, теперь нам нужно встретиться и обсудить планы, в том числе его подготовку.

Теперь мы подберем соперника. Либо в этом году, либо в следующем организуем бой. Он в отличной форме. Он там только тренировался и ел.

Напомним, в 2015 году суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии