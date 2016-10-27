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Адвокат Александра Емельяненко подтвердил, что суд вынес решение об освобождении спортсмена

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Адвокат Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе подчеркнул, что суд в Воронежской области принял решение об условно-досрочном освобождении бойца из колонии. Ранее сообщалось, что Емельяненко уже находится на свободе.

– Александр Емельяненко пока не освободился, однако суд вынес решение в нашу пользу, – приводит ТАСС слова Долбадзе. – Мы надеемся, что в скором времени он освободится. Сейчас он находится в Борисо-Глебской колонии Воронежской области и чувствует себя нормально.

Напомним, в 2015 году суд приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии //
Александр Емельяненко может провести бой уже в этом году//
Адвокат Александра Емельяненко опроверг информацию об условно-досрочном освобождении

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/3738300

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