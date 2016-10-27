Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии

Россиянин Александр Емельяненко, осужденный за насильственные действия сексуального характера, освобожден из колонии условно-досрочно. В прошлом году суд приговорил бойца смешанных единоборств к четырем с половиной годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей.

- Александр Емельяненко сегодня освободился условно-досрочно из колонии, - приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

При этом суд прекратил производство в отношении Емельяненко по обвинению в склонении к употреблению наркотиков, так как ранее гособвинение отказалось от данного обвинения.

- Я надеюсь, что он извлек правильные уроки из своей непростой ситуации, пересмотрел свои взгляды на нормы поведения в обществе. И достойно, как настоящий чемпион, встанет после нокаута, - написал адвокат потерпевшей Александр Карабанов на своей странице в Facebook. - Сегодня он должен освободиться по УДО, и я желаю ему выплескивать свою невероятную мощь только на спортивном ринге, прославляя силу характера и российский спорт.