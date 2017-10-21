Патрисиу Фрейре: "Лучше не приглашайте арбитров боя Шлеменко на мой бой в Израиле"

Бразильский боец смешанного стиля Патрисиу Фрейре раскритиковал арбитров боя между Александром Шлеменко и Гегардом Маккарти в рамках турнира Bellator 185. Российский боец проиграл Мусаси со счетом 28:29 в рамках турнира Bellator 185. Болельщики встретили решение свистом. Шлеменко уже заявил, что подаст апелляцию.

"Лучше не приглашайте этих арбитров на турнир Bellator в Израиль. Даже Мусаси не думает, что он победил", - написал Фрейре в Твиттере.

Отметим, что Мусаси после поединка действительно признал, что решение судей было спорным.

Фрейре в ноябре в рамках турнира Bellator 188 в Тель-Авиве встретится с Даниэлем Вайхелем.