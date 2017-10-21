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Патрисиу Фрейре: "Лучше не приглашайте арбитров боя Шлеменко на мой бой в Израиле"


 
Пятница. Анкасвилл. Герард МУСАСИ (слева) даже сам не понял, почему судьи отдали ему победу над Александром ШЛЕМЕНКО.Почему Шлеменко проиграл? Никто не понял

Бразильский боец смешанного стиля Патрисиу Фрейре раскритиковал арбитров боя между Александром Шлеменко и Гегардом Маккарти в рамках турнира Bellator 185. Российский боец проиграл Мусаси со счетом 28:29 в рамках турнира Bellator 185. Болельщики встретили решение свистом. Шлеменко уже заявил, что подаст апелляцию.

"Лучше не приглашайте этих арбитров на турнир Bellator в Израиль. Даже Мусаси не думает, что он победил", - написал Фрейре в Твиттере. 

Отметим, что Мусаси после поединка действительно признал, что решение судей было спорным.

Фрейре в ноябре в рамках турнира Bellator 188 в Тель-Авиве встретится с Даниэлем Вайхелем. 

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