Олейник встретится с Хантом в главном бою турнира UFC в России

Главным событием первого турнира UFC в России станет бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом, информирует официальный сайт организации. Шоу пройдет 15 сентября в Москве (СК "Олимпийский").

Ранее сообщалось, что Олейник должен был встретиться на турнире с Фабрисио Вердумом, однако через несколько часов после объявления боя стало известно, что бразилец провалил допинг-тест.

На данный момент Олейник занимает 11-ю строчку рейтинга UFC среди претендентов. Хант идет на 8-й строчке.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках шоу российский боец Шамиль Абдурахимов проведет бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе белорусом Андреем Орловским.