Нурмагомедов рассказал о беспорядках в магазине, которые устроили его фанаты

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своей автобиографии KhabibTime вспомнил об инциденте, случившемся в 2016 году после его победы над Дарреллом Хорчером.

- После победы в бою с Хорчером ребята из одного спортивного магазина связались со мной и предложили провести встречу и автограф-сессию в Москве. Я, безусловно, согласился, так как все равно возвращался в Дагестан, это было по пути. Для себя я решил, что займет это событие два-три часа. Обычно на подобные встречи ко мне приходили двести-триста человек, что я считал достаточно большой аудиторией, на вопросы которой мне нужно было отвечать, - цитирует отрывок из автобиографии Нурмагомедова mmaboxing.ru. - Мы с двумя друзьями прибыли в один из торговых центров в Москве в обозначенное время. Поднявшись на эскалаторе на этаж, на котором располагался этот магазин, мы обратили внимание на огромную, как мне показалось, толпу людей, которая начиналась у эскалатора и тянулась до самого магазина.

По мере приближения к месту нам было все сложнее передвигаться. Я накинул на голову капюшон. Вкупе с большим козырьком бейсболки капюшон полностью скрывал мое лицо. С большим трудом мы пробились к магазину, который также был полностью забит людьми. Я был просто обескуражен. Два мечущихся по магазину растерянных продавца, отсутствие охраны и, думаю, более трех тысяч человек, каждый из которых пришел, чтобы увидеть Хабиба Нурмагомедова, – вот такая картина предстала моим глазам в тот день. Эта толпа была неуправляема и росла на глазах. Мы с продавцами и организатором встречи со стороны магазина зашли в служебное помещение салона, чтобы обсудить план действий.

Начальник службы охраны начал требовать, чтобы меня быстро увели из торгового центра, иначе, по его мнению, беспорядков было не избежать.

– Как это увести?! – возмутился я. – Давайте я сейчас выйду, попытаюсь пообщаться с этими людьми и сфотографироваться с ними.

Это была плохая идея. Я говорил это, не предполагая, что в фойе собрались тысячи людей и меня на них всех физически не хватит. Как только я вышел к фанатам, началась сильнейшая давка. Меня в буквальном смысле начали растаскивать в разные стороны. Вероятность травмы в подобной давке кратно выше той, которая есть в спортивном зале. Охранники, образовав из собственных тел купол надо мной, начали двигаться к "черному" выходу, который, к счастью, был.

Официальная презентация книги Нурмагомедова состоится в "Олимпийском" 26 ноября.

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