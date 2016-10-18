Минспорта: детские бои в Грозном - нарушение правил вида спорта "смешанное боевое единоборство"

Заместитель министра спорта РФ Павел Колобков сообщил, что в министерстве состоялось совещание по недавнему инциденту с участием детей 8-10 лет на турнире в Грозном. Напомним, глава Союз ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей и главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко. И все нелициприятные сообщения в адрес Последнего Императора были удалены со станиц "Инстаграм".

- Прошло совещание с присутствием министра Чеченской республики по физкультуре и спорту, представителей Российского союза боевых искусств, в том числе Союза ММА России, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - Мы решили, что соревнования проводились по правилам вида спорта "смешанное боевое единоборство", при этом в показательных выступлениях принимали участие дети 8-10 лет, что является нарушением правил вида спорта "смешанное боевое единоборство".

Турнир не являлся официальным спортивным соревнованием, поскольку не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом ММА России, отсутствовал в едином календаре и календаре официальных мероприятий Чеченской республики. Положение о турнире не было утверждено ни министром спорта Чеченской республики, ни региональной федерацией.

В связи с этим мы подготовили письмо: с целью прекращения подобных нарушений на территории Чеченской республики рекомендовать министерству спорта республики согласовывать с Минспортом России и федерациями, аккредитованными по видам спорта, проведение соревнований. Также мы направим во все соответствующие федерации такие письма. Мы уже неоднократно обращали на это внимание, чтобы они контролировали проведение подобных соревнований, особенно по единоборствам. У нас (Минспорта) нет полномочий наказывать. Мы не можем этого - мы не правоохранительные органы.