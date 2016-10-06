Федор Емельяненко продублировал запись о турнире в Грозном

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко вновь сделал запись в своем Instagram, где он жестко критикует турнир в Грозном. Емельяненко полностью продублировал текст, который он разместил вчера, изменив только фотографию и "вчера" на "4 октября".
Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.
Приводим текст Емельяненко из Instagram полностью.
4 октября поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои. По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать! Также для меня не понятно, почему телеканал Матч.Боец показывает в прямом эфире детские бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Президент Республики Чечня Рамзан Кадыров. Его советники из Министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет? Мы в первую очередь должны служить примером для подрастающего поколения и заботится об их здоровье. Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому.
4 октября поединки с участием детей были заявлены как показательные, но, по факту, зрители увидели реальные бои. По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном не допустимо, а тем более, это нельзя оправдывать! Также для меня не понятно, почему телеканал Матч.Боец показывает в прямом эфире детские бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Президент Республики Чечни Рамзан Кадыров. Его советники из Министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет? Мы в первую очередь должны служить примером для подрастающего поколения и заботится об их здоровье. Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому.
FINIX
РусланИ, а Песков это типа никто, да? муж навки...
22:30
А380726
Есть мнение: пора бы уже эти бороды если не обстричь, как в свое время Петр Алексеич, то хотя бы подкоротить :(
22:19
and0508
РусланИ Совершенно верно ...Думаю . что промолчат .......
21:48
Пряслин
30 лет за ЦСКА!, в Instagram?
21:39
30 лет за ЦСКА!
Vladimir- Помимо аргументов неплохо бы и сами нормативные документы представить, чтобы наверняка, так сказать.
21:34
РусланИ
вот на сайте 96% считает, что Емельяненко прав. И будет позором, если власть, соответствующие органы не выскажутся по этому поводу. И не поддержат его. Значит, мы живем не в той стране.
21:34
Vlаdimir
В таком контексте прав Федор. Ничего оскорбительного в его тексте нет. Он говорил исключительно о правилах проведения боев и уж однозначно прав в отношении телетрансляции.
21:22