Макгрегор - Мейвезеру: "Я и есть мафия"

Чемпион UFC Конор Макгрегор в Твиттере ответил сопернику по своему последнему бою - непобежденному чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру, который пошутил над проблемами бойца смешанного стиля с ирландской мафией. Американец написал, что в 2018 году криминальные авторитеты поимеют его, также как он - в 2017-м.

В конце прошлого года Макгрегор заступился за своего друга, избив обидчика. Нападавший оказался связан с криминальными структурами. В результате конфликта за голову чемпиона UFC была назначена награда - 900 тысяч долларов.

"Я и есть мафия", - написал Макгрегор.

Напомним, ой между Мейвезером и Макгрегором состоялся 26 августа и завершился победой первого техническим нокаутом в 10-м раунде. За этот бой американец заработал 300 миллионов долларов, доход ирландца составил 100 миллионов долларов.

I am the cartel. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 января 2018 г.

Мейвезер - Макгрегор. Великий бой или великий обман?

"Я поимел тебя в 2017-м". Мейвезер против Макгрегора - новый баттл?