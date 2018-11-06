Магомедов не выступил на турнире UFC из- за проблем с визой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Руслан Магомедов не выступил на турнире UFC в Нью-Йорке из-за проблем с визой. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Россиянин 3 ноября в Нью-Йорке должен был провести бой с бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой.

- Руслану не отказывали, он просто не успевал сделать визу. Его возвращение перенесено, скоро мы объявим о новом поединке, - цитирует ТАСС Магомедова.

Боец не выступал с октября 2015 года. Это было связано с травмами, а также двухлетней дисквалификацией за допинг. В активе 31-летнего Магомедова 14 побед и одно поражение.