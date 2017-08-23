Конор Макгрегор: "Пусть Мейвезер молится"

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил Флойду Мейвезеру-младшему, который выразил уверенность в том, что ирландец не сможет сбросить вес до поединка, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Ирландец предложил американцу продолжать молиться об этом.

Ранее Мейвезер подчеркнул, что на данный момент Макгрегор весит 164 фунта, что на 10 фунтов больше лимита. Он пригрозил ирландцу крупным штрафом.

- Мейвезеру нужно просто заткнуться, это вздор. Пусть он продолжает мольбы о моем весе, говорит о моей усталости, о том, что я в плохой форме, - приводит MMA Junkie слова Макгрегора. - Он только и делает, что молится. Но мольбы его адресованы новому богу бокса.