Хабиб прокомментировал тяжелое положение "Анжи". Он оптимистичен

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов после матча 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА (0:2) в интервью пресс-службе клуба рассказал, о чем общался с игроками в раздевалке. Также он поделился своим прогнозом относительно финансового кризиса в клубе.

- Вы заходили в раздевалку игроков до и после игры. Что вы им сказали?

- Я им говорил: кто вам сказал, что будет легко? Всегда тяжело. Спорт это такая вещь, что нужно терпение, сила воли. Где-то нужно показать силу духа, где-то мозги, а где-то все вместе. И поражения, и победы бывают, особенно в футболе, на таком высоком уровне. Конечно, хотелось бы, чтоб выиграли. Но что есть - то есть.

- Вы наверное следите за ситуацией в клубе. Что скажете по этому поводу?

- Думаю, что все будет хорошо. Народ любит эту команду, ходит на стадион. Сегодня было столько человек. Желаю команде всего наилучшего и самого главного - терпения.