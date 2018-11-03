Хабиб пожелал удачи Кормье в бою с Льюисом: "Ты настоящий капитан"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Даниэля Кормье в преддверии его поединка с Дерриком Льюисом за титул чемпиона UFC в тяжелом весе (до 120 кг).

– Я знаю тебя долгое время, и ты – настоящий капитан нашей команды АКА. Ты – чемпион и в октагоне и за его пределами, – написал Нурмагомедов в Инстаграме.

Хабиб, когда находится в США, занимается с Кормье в одном зале – American Kickboxing Academy (АКА).

39-летний Кормье – чемпион UFC в двух весовых категориях – полутяжелой (до 93 кг) и тяжелой. В ММА он провел 22 боя (21 победа, 1 поражения), не считая поединка с Джоном Джонсом, который был признан несостоявшимся из-за обнаружения допинга у оппонента (Джонс выиграл нокаутом). У 33-летнего Льюиса 26 боев (21 победа, 5 поражения).

Бой между Кормье и Льюисом будет центральным событием шоу UFC 230 и пройдет на нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден" 3 ноября (рано утром 4 ноября по мск).

Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он завоевал титул 6 октября, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Рекорд Хабиба – 27 побед, 0 поражений.