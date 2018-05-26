Хабиб попросил Дану Уайта провести воспитательную беседу с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме обратился к главе промоушена Дане Уайту, призвав последнего провести профилактическую беседу с ирландцем Конором Макгрегором. Отец и тренер бойца смешанного стиля Абдулманап называл Макгрегора одним из самых интересных потенциальных соперников сына.

"Когда увидишь его скажи ему: "Конор, игра поменялась. Теперь тебе надо играть по-взрослому. Там больше не будет запертых автобусов с охранниками внутри и снаружи, теперь придется тебе самому решать эти проблемы один на один, а если не хочешь так и скажи, тебя все поймут", – , – написал Нурмагомедов, обращаясь к Уайту.