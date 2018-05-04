Абдулманап Нурмагомедов – о соперниках Хабиба: "Нам бы хотелось Конора"

Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что главными претендентами на бой с россиянином являются Конор Макгрегор и Дастин Порье. Напомним, что в начале апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе после победы над Элом Яквинтой.

– Нам бы хотелось Конора, хотя хорошо было бы сейчас встретиться с Тони Фергюсоном, – цитирует ТАСС отца Нурмагомедова. – Но мы знаем, что ему только сняли швы, поэтому пусть восстанавливается. А если не Конор, тогда – Порье. Он больше достоин, чем те же Эдди Альварес и Кевин Ли.