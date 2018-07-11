Хабиб Нурмагомедов: "Если Макгрегор хочет заработать деньги и проиграть, ему надо соглашаться на бой со мной"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завил, что осенью готов сразиться с любым соперником, в том числе Конором Макгрегором. Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что переговоры по организации поединка между этими бойцами уже ведутся.

- Я постоянно тренируюсь и готов провести бой в сентябре или октябре. Готов защитить свой титул против любого соперника, - заявил в эфире Anatomy of a Fighter Нурмагомедов. - Если в UFC хотят заработать, то им нужно организовать мой бой с Макгрегором - он будет самым громким в истории UFC. Но все зависит от решения Конора, и мне не кажется, что в UFC могут на него повлиять. Если Макгрегор хочет заработать деньги и проиграть, то ему надо соглашаться на бой со мной. Публика уже забыла, когда Конор последний раз бился.

Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего на счету спортсмена 26 побед и ни одного поражения в ММА.