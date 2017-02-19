Глава Bellator: "Достойно справились со сложившейся ситуацией"

Глава Bellator Скотт Кокер остался доволен завершившимся шоу организации в Сан-Хосе. Перед началом вечера боев стало известно, что поединок Федора Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. У Митриона были обнаружены камни в почках.

– Достойно вышли из сегодняшней сложной ситуации, – написал на своей странице в "Твиттере" Кокера. – Спасибо Сан-Хосе и местной арене. Мы скоро вернемся, обещаю.

Ранее Кокер сообщил, что организация постарается провести бой с участием Емельяненко в Сан-Хосе в ближайшие пару месяцев.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //

Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //

Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов //

Лаваль может стать следующим соперником Емельяненко